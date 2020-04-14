Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (14.04.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 200 випадків;

Волинська область — 80 випадків;

Дніпропетровська область — 71 випадок;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 112 випадків;

Закарпатська область — 99 випадків;

Запорізька область — 89 випадків;

Івано-Франківська область — 332 випадки;

Кіровоградська область — 144 випадки;

м. Київ — 551 випадок;

Київська область — 224 випадки;

Львівська область — 136 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 5 випадків;

Одеська область — 69 випадків;

Полтавська область — 26 випадків;

Рівненська область — 134 випадки;

Сумська область — 74 випадки;

Тернопільська область — 280 випадків;

Харківська область — 14 випадків;

Херсонська область — 34 випадки;

Хмельницька область — 22 випадки;

Чернівецька область — 546 випадків;

Черкаська область — 105 випадків;

Чернігівська область — 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 1 907 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 248 осіб, з них 52 дитини.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 людей, з них 51 чоловік та 47 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня 2020 року до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Міністерство охорони здоров’я запровадило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19. Відповідний документ ініційований Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

Протокол призначений для всіх медичних працівників, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою. Його мета – встановити чіткий алгоритм призначення та застосування лікарських засобів для лікування груп пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) при середньотяжкому, тяжкому та критичному її перебігу.

В регіони України відправлено 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”, який застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби.

З 29 березня Україна працює за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Зокрема, МОЗ Україн оновив алгоритми амбулаторно-поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19.

МОЗ України