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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (14.04.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 200 випадків;
Волинська область — 80 випадків;
Дніпропетровська область — 71 випадок;
Донецька область — 12 випадків;
Житомирська область — 112 випадків;
Закарпатська область — 99 випадків;
Запорізька область — 89 випадків;
Івано-Франківська область — 332 випадки;
Кіровоградська область — 144 випадки;
м. Київ — 551 випадок;
Київська область — 224 випадки;
Львівська область — 136 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Миколаївська область — 5 випадків;
Одеська область — 69 випадків;
Полтавська область — 26 випадків;
Рівненська область — 134 випадки;
Сумська область — 74 випадки;
Тернопільська область — 280 випадків;
Харківська область — 14 випадків;
Херсонська область — 34 випадки;
Хмельницька область — 22 випадки;
Чернівецька область — 546 випадків;
Черкаська область — 105 випадків;
Чернігівська область — 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 1 907 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 248 осіб, з них 52 дитини.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 людей, з них 51 чоловік та 47 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня 2020 року до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Міністерство охорони здоров’я запровадило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19. Відповідний документ ініційований Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

Протокол призначений для всіх медичних працівників, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою. Його мета – встановити чіткий алгоритм призначення та застосування лікарських засобів для лікування груп пацієнтів з підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19) при середньотяжкому, тяжкому та критичному її перебігу. 

 В регіони України відправлено 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”, який  застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби.

З 29 березня Україна працює за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Зокрема, МОЗ Україн оновив алгоритми амбулаторно-поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19.

МОЗ України

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