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Уряд виділить регіонам кошти на виплату підвищених окладів медикам, які борються з коронавірусом

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення виділити регіонам субвенцію з державного бюджету, яка піде на доплату медичним працівникам, які борються з коронавірусом. Про це на брифінгу за підсумками засідання Уряду повідомив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Нам важливо, щоб всі без виключення медичні працівники, які протягом березня були задіяні у заходах щодо запобігання коронавірусу, отримали три посадових оклади. Ми вже зібрали попередню інформацію з регіонів: яка кількість медичних працівників, якої суми вони потребують. Всі ці витрати покриваються субвенцією. Думаю, що найближчим часом цей механізм буде розблокований і наші медичні працівники отримають доплату”, - зазначив Максим Степанов.

Як додав Міністр охорони здоров’я, він особисто та влада в цілому робитимуть усе залежне, щоб захистити медичних працівників та забезпечити їх усім необхідним, зокрема засобами індивідуального захисту.

Міністерство охорони здоров'я України

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