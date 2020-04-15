“Ми не можемо втручатись у справи церкви, але можемо просити вас залишатись вдома, навіть на Великдень”

Шановні українці!

Залишилось кілька днів до святкування Великодня.

Я розумію, що для багатьох це довгоочікуваний день. Навіть під час карантину це залишається незмінним.

Зі свого боку Уряд забезпечив просту доставку через Укрпошту вже освячених Великодніх пасок.

Влада домовилась про онлайн- та телевізійну трансляцію церковних служінь.

Ми не можемо втручатись у справи церкви, але можемо просити вас залишатись вдома, навіть у свято.

Ми змушені на деякий час бути роз’єднаними фізично, але не духовно. Молитва, родина, любов до близьких, віра — те, чого ніхто й ніщо не може позбавити.

На момент запису цього відео нам відомо, що через коронавірус в Україні 1248 проведуть це свято у лікарні, а 98 уже ніколи не зможуть відсвяткувати Великдень.



Я знаю, що якими б різними ми не були, у нас всіх є одне спільне бажання — щоб ці цифри скоріше почали зменшуватись. Та ми можемо зробити це тільки разом.

Просто залишайтеся вдома. Не тому що МОЗ рекомендує чи лікарі просять, а заради себе, заради своїх близьких і найрідніших.

Бережіть себе та будьте здорові!

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов