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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 279 випадків;
  • Волинська область — 109 випадків;
  • Дніпропетровська область — 78 випадків;
  • Донецька область — 12 випадків;
  • Житомирська область — 162 випадки;
  • Закарпатська область — 116 випадків;
  • Запорізька область — 115 випадків;
  • Івано-Франківська область — 401 випадок;
  • Кіровоградська область — 198 випадків;
  • м. Київ — 644 випадки;
  • Київська область — 234 випадки;
  • Львівська область — 166 випадків;
  • Луганська область — 4 випадки;
  • Миколаївська область — 22 випадки;
  • Одеська область — 73 випадки;
  • Полтавська область — 27 випадків;
  • Рівненська область — 204 випадки;
  • Сумська область — 80 випадків;
  • Тернопільська область — 333 випадки;
  • Харківська область — 40 випадків;
  • Херсонська область — 44 випадки;
  • Хмельницька область — 37 випадків;
  • Чернівецька область — 662 випадки;
  • Черкаська область — 110 випадків;
  • Чернігівська область — 11 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 2 706 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 455 осіб, з них 62 дитини. На апараті штучної вентиляції легень 72 особи.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 116 людей, з них 62 чоловіки та 54 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 186 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 квітня 2020 року до Центру надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 14311 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Міністерство охорони здоров’я запровадило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19. Відповідний документ ініційований Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

 МОЗ  України

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