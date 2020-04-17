Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (17.04.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 296 випадків;

Волинська область — 122 випадки;

Дніпропетровська область — 89 випадків;

Донецька область — 12 випадків;

Житомирська область — 177 випадків;

Закарпатська область — 150 випадків;

Запорізька область — 118 випадків;

Івано-Франківська область — 427 випадків;

Кіровоградська область — 218 випадків;

м. Київ — 705 випадків;

Київська область — 253 випадки;

Львівська область — 203 випадки;

Луганська область — 9 випадків;

Миколаївська область — 22 випадки;

Одеська область — 93 випадки;

Полтавська область — 41 випадок;

Рівненська область — 240 випадків;

Сумська область — 81 випадок;

Тернопільська область — 353 випадки;

Харківська область — 56 випадків;

Херсонська область — 51 випадок;

Хмельницька область — 38 випадків;

Чернівецька область — 759 випадків;

Черкаська область — 137 випадків;

Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 3 051 пацієнт. Усього госпіталізовано 1 611 осіб, з них 73 дитини.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 125 людей, з них 66 чоловіків та 59 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (87%).

Загалом 246 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 квітня 2020 року до Центру надійшло 1137 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 15448 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

МОЗ України