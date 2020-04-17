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Поради від МОЗ: Як убезпечити себе від смогу

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Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов дав українцям поради, як уникнути негативних наслідків для здоров’я в умовах забрудненості повітря через смог, який спостерігається над Києвом в наслідок спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств, а також на території Житомирської області.

Відповідні рекомендації очільник відомства озвучив під час щоденного брифінгу.

“Смог, дим у повітрі може викликати головний біль, кашель, труднощі з диханням, та подразнення очей. Тому у нас є декілька порад, як уникнути негативних наслідків для здоров’я в цих умовах. По перше, ми рекомендуємо якомога більше часу проводити вдома, пити 2-3 літри води на добу, не відкривати вікна та проводити вологе прибирання”, - заявив Максим Степанов.

Серед інших рекомендацій, озвучених Міністром є такі:

  • обмежити перебування на вулиці;
  • утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;
  • щільно зачиняти вікна та двері;
  • за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день.

Як наголосив Міністр охорони здоров’я, посилаючись на дані Державної служби з надзвичайних ситуацій, смог над Києвом не несе хімічної та радіологічної загрози, а радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

МОЗ України

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