Поради від МОЗ: Як убезпечити себе від смогу

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов дав українцям поради, як уникнути негативних наслідків для здоров’я в умовах забрудненості повітря через смог, який спостерігається над Києвом в наслідок спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств, а також на території Житомирської області.

Відповідні рекомендації очільник відомства озвучив під час щоденного брифінгу.

“Смог, дим у повітрі може викликати головний біль, кашель, труднощі з диханням, та подразнення очей. Тому у нас є декілька порад, як уникнути негативних наслідків для здоров’я в цих умовах. По перше, ми рекомендуємо якомога більше часу проводити вдома, пити 2-3 літри води на добу, не відкривати вікна та проводити вологе прибирання”, - заявив Максим Степанов.

Серед інших рекомендацій, озвучених Міністром є такі:

обмежити перебування на вулиці;

утриматися від фізичного навантаження на відкритому повітрі;

щільно зачиняти вікна та двері;

за можливості користуватися системами кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання у житлових приміщеннях;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день.

Як наголосив Міністр охорони здоров’я, посилаючись на дані Державної служби з надзвичайних ситуацій, смог над Києвом не несе хімічної та радіологічної загрози, а радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

МОЗ України