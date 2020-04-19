В Україні вперше провели понад 5 000 ПЛР тестів на коронавірус за добу, - Максим Степанов

Заклади охорони здоров’я України вперше з початку пандемії коронавірусу провели понад 5 000 тестувань на COVID-19 за добу.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив на щоденному брифінгу МОЗ.



“Звертаю увагу, що за попередню добу здійснено 5152 дослідження методом ПЛР, з них хворим на пневмонію 980 тестів. Це ми вперше сягнули за добу більше 5 тис. досліджень!”, - зазначив Максим Степанов.

Як повідомив Міністр охорони здоров’я, загалом за минулу добу зафіксовано 444 нових випадки захворювання на COVID-19. “Також за минулу добу зафіксовано 8 летальних випадків, але хороша новина - що 29 осіб, в тому числі 1 дитина та 4 медпрацівника - одужали”, - наголосив Максим Степанов.

МОЗ України