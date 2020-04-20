Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (20.04.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 330 випадків;

Волинська область — 158 випадків;

Дніпропетровська область — 118 випадків;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 226 випадків;

Закарпатська область — 196 випадків;

Запорізька область — 134 випадки;

Івано-Франківська область — 512 випадків;

Кіровоградська область — 246 випадків;

м. Київ — 850 випадків;

Київська область — 333 випадки;

Львівська область — 253 випадки;

Луганська область — 24 випадки;

Миколаївська область — 37 випадків;

Одеська область — 137 випадків;

Полтавська область — 63 випадки;

Рівненська область — 312 випадків;

Сумська область — 83 випадки;

Тернопільська область — 414 випадків;

Харківська область — 73 випадки;

Херсонська область — 63 випадки;

Хмельницька область — 49 випадків;

Чернівецька область — 906 випадків;

Черкаська область — 165 випадків;

Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 3 800 пацієнтів, з них 283 дитини. Усього госпіталізовано 1 910 осіб, з них 91 дитина.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 151 людина, з них 80 чоловіків та 71 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 359 людей вже одужали, з них 17 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 квітня 2020 року до Центру надійшло 454 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 17822 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ України