Максим Степанов: зарплату медичним працівникам, що лікують пацієнтів з COVID-19 підвищать усім без винятку

Міністерство охорони здоров’я передбачило достатньо коштів, щоб підвищити заробітну плату усім без винятку медичним працівникам, які лікують хворих на COVID-19. Кошти за березень уже пішли в регіони, а механізм підвищення зарплат починаючи з квітня буде прийнятий на засіданні Уряду 22 квітня.

Про це Міністр охорони здоровя України Максим Степанов повідомив на щоденному брифінгу.

“Як і обіцяли, у нас є вирішення питання щодо зарплат медпрацівників.

Тут важливо розмежовувати підвищені виплати за роботу у березні і за всі наступні місяці. Якщо ми говоримо про березень, то це питання з боку Уряду і з боку Міністерства охорони здоров’я вирішено в повному обсязі. Всі кошти державного бюджету перераховані на місця за рахунок медичної субвенції”, - наголосив Максим Степанов.

За словами Міністра, у відомстві зробили усі розрахунки і зараз справа за місцевою владою та керівництвом відповідних медичних установ.

При цьому, як підкреслив Максим Степанов, виплата заробітної плати, підвищеної до 300%, починаючи з квітня – матиме інший механізм.

“Цей ресурс був передбачений змінами до держбюджету, прийнятими на минулому тижні. Документ вже підписав Президент. Передбачено близько 15,8 млрд грн на підвищену заробітну плату всім без виключення медичним працівникам, які працюють з КОВІД-19. На найближчому засіданні Уряду буде прийняте рішення, в який спосіб будуть нараховувати відповідну заробітну плату. Ці кошти будуть перераховані на місця, щоб не було жодних затримок”, - зазначив Міністр.



“Сподіваємося, що місцева влада і комунальні заклади охорони здоров’я терміново зроблять відповідні нарахування і виплати заробітної плати. Захист медичних працівників – наш пріоритет”, - резюмував Міністр Максим Степанов.

МОЗ України