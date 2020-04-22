Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (22.04.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 349 випадків;
Волинська область — 176 випадків;
Дніпропетровська область — 150 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 287 випадків;
Закарпатська область — 218 випадків;
Запорізька область — 141 випадок;
Івано-Франківська область — 589 випадків;
Кіровоградська область — 251 випадок;
м. Київ — 989 випадків;
Київська область — 390 випадків;
Львівська область — 274 випадки;
Луганська область — 26 випадків;
Миколаївська область — 82 випадки;
Одеська область — 148 випадків;
Полтавська область — 116 випадків;
Рівненська область — 353 випадки;
Сумська область — 86 випадків;
Тернопільська область — 471 випадок;
Харківська область — 82 випадки;
Херсонська область — 72 випадки;
Хмельницька область — 54 випадки;
Чернівецька область — 1053 випадки;
Черкаська область — 206 випадків;
Чернігівська область — 13 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні 4 466 пацієнтів, з них 334 дитини. Усього госпіталізовано 2 126 осіб, з них 97 дітей. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 92 людини.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 174 людини, з них 90 чоловіків та 84 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).
Загалом 424 людини вже одужали, з них 27 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
МОЗ України