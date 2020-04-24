Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (24.04.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 370 випадків;
- Волинська область — 203 випадки;
- Дніпропетровська область — 195 випадків;
- Донецька область — 24 випадки;
- Житомирська область — 309 випадків;
- Закарпатська область — 260 випадків;
- Запорізька область — 163 випадки;
- Івано-Франківська область — 684 випадки;
- Кіровоградська область — 283 випадки;
- м. Київ — 1122 випадки;
- Київська область — 505 випадків;
- Львівська область — 298 випадків;
- Луганська область — 27 випадків;
- Миколаївська область — 103 випадки;
- Одеська область — 169 випадків;
- Полтавська область — 161 випадок;
- Рівненська область — 437 випадків;
- Сумська область — 90 випадків;
- Тернопільська область — 532 випадки;
- Харківська область — 118 випадків;
- Херсонська область — 77 випадків;
- Хмельницька область — 65 випадків;
- Чернівецька область — 1199 випадків;
- Черкаська область — 234 випадки;
- Чернігівська область — 19 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні 5 158 пацієнтів, з них 394 дитини та 1214 медпрацівники. Усього госпіталізовано 2 489 осіб, з них 109 дітей та 244 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 103 людини, у тому числі одна дитина.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 193 людини, з них 99 чоловіків та 94 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).
Загалом 601 людина вже одужала, з них 109 медиків, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 квітня 2020 року до Центру надійшло 1460 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 22518 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.
Міністерство охорони здоров’я запровадило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19. Відповідний документ ініційований Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.
В регіони України відправлено 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”, який застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби.
МОЗ України