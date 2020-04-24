24. 04. 2020
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (24.04.20)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 370 випадків;
  • Волинська область — 203 випадки;
  • Дніпропетровська область — 195 випадків;
  • Донецька область — 24 випадки;
  • Житомирська область — 309 випадків;
  • Закарпатська область — 260 випадків;
  • Запорізька область — 163 випадки;
  • Івано-Франківська область — 684 випадки;
  • Кіровоградська область — 283 випадки;
  • м. Київ — 1122 випадки;
  • Київська область — 505 випадків;
  • Львівська область — 298 випадків;
  • Луганська область — 27 випадків;
  • Миколаївська область — 103 випадки;
  • Одеська область — 169 випадків;
  • Полтавська область — 161 випадок;
  • Рівненська область — 437 випадків;
  • Сумська область — 90 випадків;
  • Тернопільська область — 532 випадки;
  • Харківська область — 118 випадків;
  • Херсонська область — 77 випадків;
  • Хмельницька область — 65 випадків;
  • Чернівецька область — 1199 випадків;
  • Черкаська область — 234 випадки;
  • Чернігівська область — 19 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 5 158 пацієнтів, з них 394 дитини та 1214 медпрацівники. Усього госпіталізовано 2 489 осіб, з них 109 дітей та 244 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 103 людини, у тому числі одна дитина.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 193 людини, з них 99 чоловіків та 94 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).

Загалом 601 людина вже одужала, з них 109 медиків, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 квітня 2020 року до Центру надійшло 1460 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 22518 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Міністерство охорони здоров’я запровадило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19. Відповідний документ ініційований Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

 В регіони України відправлено 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”, який  застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби.

МОЗ України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< квітня 2020 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      