Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (24.04.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 370 випадків;

Волинська область — 203 випадки;

Дніпропетровська область — 195 випадків;

Донецька область — 24 випадки;

Житомирська область — 309 випадків;

Закарпатська область — 260 випадків;

Запорізька область — 163 випадки;

Івано-Франківська область — 684 випадки;

Кіровоградська область — 283 випадки;

м. Київ — 1122 випадки;

Київська область — 505 випадків;

Львівська область — 298 випадків;

Луганська область — 27 випадків;

Миколаївська область — 103 випадки;

Одеська область — 169 випадків;

Полтавська область — 161 випадок;

Рівненська область — 437 випадків;

Сумська область — 90 випадків;

Тернопільська область — 532 випадки;

Харківська область — 118 випадків;

Херсонська область — 77 випадків;

Хмельницька область — 65 випадків;

Чернівецька область — 1199 випадків;

Черкаська область — 234 випадки;

Чернігівська область — 19 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 5 158 пацієнтів, з них 394 дитини та 1214 медпрацівники. Усього госпіталізовано 2 489 осіб, з них 109 дітей та 244 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 103 людини, у тому числі одна дитина.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 193 людини, з них 99 чоловіків та 94 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).

Загалом 601 людина вже одужала, з них 109 медиків, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 квітня 2020 року до Центру надійшло 1460 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 22518 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

Міністерство охорони здоров’я запровадило єдиний державний протокол лікування хворих на COVID-19. Відповідний документ ініційований Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

В регіони України відправлено 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”, який застосовують при важких та вкрай важких формах коронавірусної хвороби.

МОЗ України