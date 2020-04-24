В Україні триває тиждень імунізації

З 21 по 26 квітня триває Європейський тиждень імунізації. За ініціативи ВООЗ, в Україні цей тиждень проходить щорічно із 2006 року. Мета — підвищити рівень вакцинування через інформування людей щодо процесів пов’язаних із імунізацією. Відтак, заступник Міністра охорони здоров’я - Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко – 22 квітня 2020 року підписав постанову «Про організацію заходів з імунізації в умовах пандемії коронавірусної хвороби».

«Сьогодні світ направив свої ресурси на розробку вакцини проти COVID-19. Та за пандемією коронавірусної хвороби не варто забувати, що всі інші інфекційні хвороби нікуди не зникли, і вакцинація продовжує залишатися ефективним заходом профілактики», - зазначив Віктор Ляшко.

Впродовж січня-лютого 2020-го року в Україні зареєстровано понад 600 випадків кашлюку, близько 200 випадків кору, 20 випадків краснухи. Відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря України «Про організацію заходів з імунізації в умовах пандемії коронавірусної хвороби», структурні підрозділи з питань охорони здоров’я Київської міської та обласних державних адміністрацій повинні організувати роботу закладів охорони здоров’я для безперервного здійснення заходів з імунопрофілактики, забезпечити суворе дотримання правил інфекційного контролю при проведенні профілактичних щеплень в закладах охорони здоров’я.

Керівники медичних закладів, які проводять профілактичні щеплення, з метою зменшення кількості контактів, частоти відвідувань пацієнтами закладів охорони здоров’я, захисту пацієнтів та медичних працівників від потенційних ризиків зараження COVID-19, у постанові отримали необхідні рекомендації.

Також в медичних закладах повинне бути суворе дотримання правил інфекційного контролю при проведенні профілактичних щеплень.

Нагадаємо, під час карантину в Україні діє масковий режим. Відтак, всі пацієнти та медичні працівники під час проведення вакцинації повинні бути у медичних масках. Також важливо, аби діти та дорослі, які вакцинуються, не мали жодних ознак гострих вірусних захворювань.

«Важливо наголосити, що людям віком 65+, або у кого є хронічні захворювання, рекомендовано проводити вакцинацію від пневмококової інфекції. Саме ця інфекція провокує розвиток бактеріальних пневмоній. Що в умовах поширення коронавірусної інфекції є критичним фактором, - зазначив Віктор Ляшко».

Зазначимо, за оцінкою ВООЗ, щороку у світі завдяки щепленням вдається зберегти від двох до трьох мільйонів дитячих життів. Захворюваність на поліомієліт знизилася на 99%. Також знизився рівень захворюваності на правець, дифтерію, кашлюк і краснуху, а показник смертності від кору знизився на 75%. Щорічна смертність новонароджених від правця знизилася у понад 13 разів.

МОЗ України