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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (25.04.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 25 квітня в Україні 8125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 201 летальний, 782 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 377 випадків;
  • Волинська область — 212 випадки;
  • Дніпропетровська область — 240 випадків;
  • Донецька область — 27 випадків;
  • Житомирська область — 337 випадків;
  • Закарпатська область — 286 випадків;
  • Запорізька область — 171 випадок;
  • Івано-Франківська область — 700 випадків;
  • Кіровоградська область — 306 випадків;
  • м. Київ — 1159 випадків;
  • Київська область — 519 випадків;
  • Львівська область — 317 випадків;
  • Луганська область — 28 випадків;
  • Миколаївська область — 103 випадки;
  • Одеська область — 183 випадки;
  • Полтавська область — 169 випадків;
  • Рівненська область — 483 випадки;
  • Сумська область — 94 випадки;
  • Тернопільська область — 565 випадків;
  • Харківська область — 125 випадків;
  • Херсонська область — 79 випадків;
  • Хмельницька область — 66 випадків;
  • Чернівецька область — 1308 випадків;
  • Черкаська область — 249 випадків;
  • Чернігівська область — 22 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 5 498 пацієнтів, з них 433 дитини та 1 301 медпрацівник. Усього госпіталізовано 2 627 осіб, з них 112 дітей та 273 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 104 людини, у тому числі одна дитина.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина, з них 105 чоловіків та 96 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 782 людини вже одужали, з них 145 медиків, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 квітня 2020 року до Центру надійшло 1451 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 23969 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

 

МОЗ України

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