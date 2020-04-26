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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (26.04.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 388 випадків;
  • Волинська область — 241 випадок;
  • Дніпропетровська область — 292 випадки;
  • Донецька область — 29 випадків;
  • Житомирська область — 348 випадків;
  • Закарпатська область — 329 випадків;
  • Запорізька область — 182 випадки;
  • Івано-Франківська область — 731 випадок;
  • Кіровоградська область — 323 випадки;
  • м. Київ — 1188 випадків;
  • Київська область — 542 випадки;
  • Львівська область — 348 випадків;
  • Луганська область — 29 випадків;
  • Миколаївська область — 111 випадків;
  • Одеська область — 220 випадків;
  • Полтавська область — 172 випадки;
  • Рівненська область — 508 випадків;
  • Сумська область — 95 випадків;
  • Тернопільська область — 607 випадків;
  • Харківська область — 147 випадків;
  • Херсонська область — 87 випадків;
  • Хмельницька область — 70 випадків;
  • Чернівецька область — 1341 випадок;
  • Черкаська область — 257 випадків;
  • Чернігівська область — 32 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 5 867 пацієнтів, з них 471 дитина та 1 391 медпрацівник. Усього госпіталізовано 2 750 осіб, з них 115 дітей та 284 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 107 людей, у тому числі одна дитина та 7 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 209 людей, з них 108 чоловіків та 101 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 840 пацієнтів вже одужали, з них 162 медики, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 квітня 2020 року до Центру надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 24842 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

МОЗ України

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