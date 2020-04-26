Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (26.04.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 388 випадків;

Волинська область — 241 випадок;

Дніпропетровська область — 292 випадки;

Донецька область — 29 випадків;

Житомирська область — 348 випадків;

Закарпатська область — 329 випадків;

Запорізька область — 182 випадки;

Івано-Франківська область — 731 випадок;

Кіровоградська область — 323 випадки;

м. Київ — 1188 випадків;

Київська область — 542 випадки;

Львівська область — 348 випадків;

Луганська область — 29 випадків;

Миколаївська область — 111 випадків;

Одеська область — 220 випадків;

Полтавська область — 172 випадки;

Рівненська область — 508 випадків;

Сумська область — 95 випадків;

Тернопільська область — 607 випадків;

Харківська область — 147 випадків;

Херсонська область — 87 випадків;

Хмельницька область — 70 випадків;

Чернівецька область — 1341 випадок;

Черкаська область — 257 випадків;

Чернігівська область — 32 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 5 867 пацієнтів, з них 471 дитина та 1 391 медпрацівник. Усього госпіталізовано 2 750 осіб, з них 115 дітей та 284 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 107 людей, у тому числі одна дитина та 7 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 209 людей, з них 108 чоловіків та 101 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 840 пацієнтів вже одужали, з них 162 медики, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 квітня 2020 року до Центру надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 24842 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.

МОЗ України