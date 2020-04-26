Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (26.04.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 388 випадків;
- Волинська область — 241 випадок;
- Дніпропетровська область — 292 випадки;
- Донецька область — 29 випадків;
- Житомирська область — 348 випадків;
- Закарпатська область — 329 випадків;
- Запорізька область — 182 випадки;
- Івано-Франківська область — 731 випадок;
- Кіровоградська область — 323 випадки;
- м. Київ — 1188 випадків;
- Київська область — 542 випадки;
- Львівська область — 348 випадків;
- Луганська область — 29 випадків;
- Миколаївська область — 111 випадків;
- Одеська область — 220 випадків;
- Полтавська область — 172 випадки;
- Рівненська область — 508 випадків;
- Сумська область — 95 випадків;
- Тернопільська область — 607 випадків;
- Харківська область — 147 випадків;
- Херсонська область — 87 випадків;
- Хмельницька область — 70 випадків;
- Чернівецька область — 1341 випадок;
- Черкаська область — 257 випадків;
- Чернігівська область — 32 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні 5 867 пацієнтів, з них 471 дитина та 1 391 медпрацівник. Усього госпіталізовано 2 750 осіб, з них 115 дітей та 284 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 107 людей, у тому числі одна дитина та 7 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 209 людей, з них 108 чоловіків та 101 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 840 пацієнтів вже одужали, з них 162 медики, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 квітня 2020 року до Центру надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 24842 повідомлення про підозру на COVID-19.
МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування.
МОЗ України