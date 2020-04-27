Оперативна інформація про поширення (27.04.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. Зокрема, хворобу підтверджено у 614 дітей та 1 749 медиків.
За добу зафіксовано 392 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 398 випадків;
- Волинська область — 254 випадки;
- Дніпропетровська область — 310 випадків;
- Донецька область — 52 випадки;
- Житомирська область — 351 випадок;
- Закарпатська область — 375 випадків;
- Запорізька область — 204 випадки;
- Івано-Франківська область — 761 випадок;
- Кіровоградська область — 337 випадків;
- м. Київ — 1220 випадків;
- Київська область — 570 випадків;
- Львівська область — 358 випадків;
- Луганська область — 29 випадків;
- Миколаївська область — 115 випадків;
- Одеська область — 240 випадків;
- Полтавська область — 173 випадки;
- Рівненська область — 522 випадки;
- Сумська область — 95 випадків;
- Тернопільська область — 612 випадків;
- Харківська область — 196 випадків;
- Херсонська область — 88 випадків;
- Хмельницька область — 72 випадки;
- Чернівецька область — 1375 випадків;
- Черкаська область — 267 випадків;
- Чернігівська область — 35 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні 6 176 пацієнтів, з них 490 дітей та 1 455 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 2 833 осіб, з них 124 дитини та 294 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 110 людей, у тому числі одна дитина та 7 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 220 людей, з них 116 чоловіків та 104 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 864 пацієнти вже одужали, з них 169 медиків, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 квітня 2020 року до Центру надійшло 647 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 25489 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ України