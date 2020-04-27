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Оперативна інформація про поширення (27.04.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. Зокрема, хворобу підтверджено у 614 дітей та 1 749 медиків.

За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 398 випадків;
  • Волинська область — 254 випадки;
  • Дніпропетровська область — 310 випадків;
  • Донецька область — 52 випадки;
  • Житомирська область — 351 випадок;
  • Закарпатська область — 375 випадків;
  • Запорізька область — 204 випадки;
  • Івано-Франківська область — 761 випадок;
  • Кіровоградська область — 337 випадків;
  • м. Київ — 1220 випадків;
  • Київська область — 570 випадків;
  • Львівська область — 358 випадків;
  • Луганська область — 29 випадків;
  • Миколаївська область — 115 випадків;
  • Одеська область — 240 випадків;
  • Полтавська область — 173 випадки;
  • Рівненська область — 522 випадки;
  • Сумська область — 95 випадків;
  • Тернопільська область — 612 випадків;
  • Харківська область — 196 випадків;
  • Херсонська область — 88 випадків;
  • Хмельницька область — 72 випадки;
  • Чернівецька область — 1375 випадків;
  • Черкаська область — 267 випадків;
  • Чернігівська область — 35 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 6 176 пацієнтів, з них 490 дітей та 1 455 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 2 833 осіб, з них 124 дитини та 294 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 110 людей, у тому числі одна дитина та 7 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 220 людей, з них 116 чоловіків та 104 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 864 пацієнти вже одужали, з них 169 медиків, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 квітня 2020 року до Центру надійшло 647 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 25489 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України

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