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Максим Степанов: Ми не допустимо, щоб в медиків знижувалася зарплата через реформу

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Одним із головних пріоритетів роботи Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова є завершення реформи системи охорони здоров’я. При цьому зміни в медицині не повинні призводити до закриття лікарень, скорочення кількості медичних працівників та зменшення фінансування закладів охорони здоров’я. Виграють від цього як медики, так і пацієнти.

МОЗПро це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив в ході робочої поїздки у Київську область. 

“Минулого року завідувачка відділенням «чутливих форм туберкульозу», пані Вікторія, з надбавками отримувала 14000 гривень.  Після старту другого етапу реформи — за розрахунками, які затвердили попередні керівники МОЗ — вона отримуватиме 4000 гривень. При цьому, з 278 медпрацівників цього закладу лише 190  залишилися працювати. Через дефіцит фінансування. Так не має бути”, - зазначив Максим Степанов.


У ході візиту Міністр відвідав три медичні заклади Київської області і ознайомився, як вони працюють в умовах другого етапу медичної реформи, яка стартувала з 1 квітня. Як з’ясувалося, усі вони відчувають дефіцит фінансування через старт медичної реформи. 

“Ми працюємо для того, щоб у медиків не було проблем. Для мене – це не просто слова. Я виріс у сім’ї медиків, моя дружина лікар. Я хочу не просто розпочати реформу, а довести її до кінця. Ми маємо отримати нову якість медицини. В нас має бути така система, щоб наші медики не хотіли виїхати за кордон, а пацієнти були задоволені якістю послуг”, - заявив Максим Степанов.

МОЗ України

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