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Максим Степанов: Ми збільшимо кількість ПЛР-тестів на коронавірус із 5 до 10 тисяч на добу

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Міністерство охорони здоров’я України планує збільшити кількість ПЛР- тестувань на коронавірус із 5 до 10 тисяч на добу.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив на щоденному брифінгу. 

“Ми плануємо збільшувати ПЛР-тестування. Щоб мати реальну картину щодо коронавірусу в Україні. Що більше ми тестуємо – то краще контролюємо ситуацію. На сьогодні ми тестуємо до 5-6 тис. громадян на добу. Завдання на найближчий час – збільшити кількість тестів на добу до 8-10 тис і далі продовжувати нарощувати”, - заявив Максим Степанов. 

Як підкреслив Міністр, уже зараз МОЗ посилює потужності лабораторій, де проводяться тести, а також направляє туди додаткових лаборантів.  

Нагадаємо, що декілька тижні втому в Україні проводилося до 1 тис. ПЛР-тестів на добу і зараз показник становить близько 5 тис. тестувань. При цьому, за словами Максима Степанова, МОЗ використовує також тести українського виробництва.  

“Ми вже отримали близько 4,5 тис. ПЛР-систем. Кожна з цих систем налічує близько 100 тестів.  Тобто ми можемо говорити, що уже отримали близько 450 тис. тестів. Близько 160 тис. тестів отримаємо ще сьогодні”, - підкреслив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

МОЗ України

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