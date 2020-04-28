Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. Зокрема, хворобу підтверджено у 639 дітей та 1 843 медиків.
За добу зафіксовано 401 новий випадок. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 406 випадків;
- Волинська область — 260 випадків;
- Дніпропетровська область — 318 випадків;
- Донецька область — 52 випадки;
- Житомирська область — 354 випадки;
- Закарпатська область — 387 випадків;
- Запорізька область — 208 випадків;
- Івано-Франківська область — 783 випадки;
- Кіровоградська область — 356 випадків;
- м. Київ — 1298 випадків;
- Київська область — 604 випадки;
- Львівська область — 371 випадок;
- Луганська область — 32 випадки;
- Миколаївська область — 116 випадків;
- Одеська область — 248 випадків;
- Полтавська область — 180 випадків;
- Рівненська область — 553 випадки;
- Сумська область — 95 випадків;
- Тернопільська область — 664 випадки;
- Харківська область — 221 випадок;
- Херсонська область — 88 випадків;
- Хмельницька область — 72 випадки;
- Чернівецька область — 1429 випадків;
- Черкаська область — 276 випадків;
- Чернігівська область — 39 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні 6 430 пацієнтів, з них 1 532 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 2 980 осіб, з них 311 медиків. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 121 людина, у тому числі одна дитина та 7 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 239 людей, з них 132 чоловіки та 107 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).
Загалом 992 пацієнти вже одужали, з них 209 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
МОЗ України