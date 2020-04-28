Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. Зокрема, хворобу підтверджено у 639 дітей та 1 843 медиків.

За добу зафіксовано 401 новий випадок. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 406 випадків;

Волинська область — 260 випадків;

Дніпропетровська область — 318 випадків;

Донецька область — 52 випадки;

Житомирська область — 354 випадки;

Закарпатська область — 387 випадків;

Запорізька область — 208 випадків;

Івано-Франківська область — 783 випадки;

Кіровоградська область — 356 випадків;

м. Київ — 1298 випадків;

Київська область — 604 випадки;

Львівська область — 371 випадок;

Луганська область — 32 випадки;

Миколаївська область — 116 випадків;

Одеська область — 248 випадків;

Полтавська область — 180 випадків;

Рівненська область — 553 випадки;

Сумська область — 95 випадків;

Тернопільська область — 664 випадки;

Харківська область — 221 випадок;

Херсонська область — 88 випадків;

Хмельницька область — 72 випадки;

Чернівецька область — 1429 випадків;

Черкаська область — 276 випадків;

Чернігівська область — 39 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 6 430 пацієнтів, з них 1 532 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 2 980 осіб, з них 311 медиків. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 121 людина, у тому числі одна дитина та 7 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 239 людей, з них 132 чоловіки та 107 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).

Загалом 992 пацієнти вже одужали, з них 209 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

МОЗ України