Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19(29.04.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. Зокрема хворобу підтверджено у 672 дітей та 1 976 медиків. За добу зафіксовано 456 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 412 випадків;

Волинська область — 271 випадок;

Дніпропетровська область — 323 випадки;

Донецька область — 52 випадки;

Житомирська область — 357 випадків;

Закарпатська область — 403 випадки;

Запорізька область — 228 випадків;

Івано-Франківська область — 821 випадок;

Кіровоградська область — 377 випадків;

м. Київ — 1341 випадок;

Київська область — 643 випадки;

Львівська область — 405 випадків;

Луганська область — 33 випадки;

Миколаївська область — 116 випадків;

Одеська область — 261 випадок;

Полтавська область — 188 випадків;

Рівненська область — 588 випадків;

Сумська область — 98 випадків;

Тернопільська область — 708 випадків;

Харківська область — 237 випадків;

Херсонська область — 111 випадків;

Хмельницька область — 81 випадок;

Чернівецька область — 1489 випадків;

Черкаська область — 282 випадки;

Чернігівська область — 41 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 6 773 пацієнтів, з них 536 дітей та 1 643 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 093 осіб, з них 136 дітей та 333 медика. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 129 людей, у тому числі одна дитина та 8 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 250 людей, з них 138 чоловіків та 112 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).

Загалом 1103 пацієнти вже одужали, з них 237 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 квітня 2020 року до Центру надійшло 1230 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 27846 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України