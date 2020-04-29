Максим Степанов: Ми виділяємо регіонам 240 млн грн, щоб лікарні виплатили медикам зарплати

Міністерство охорони здоров’я ініціювало перерозподіл коштів, який дозволить медичним закладам в регіонах покрити дефіцит коштів і виплатити зарплату медичним працівникам. Мова іде про наближення виплати державної субвенції у 241,8 млн грн, яка спочатку планувалася на жовтень-грудень.

Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу.

“Щоб забезпечити безперебійне функціонування закладів охорони здоров'я на місцях, уже на цьому тижні МОЗ, спільно з Міністерством фінансів, виділить регіонам 241,8 млн грн. Це кошти субвенції, яка була передбачена регіонам на жовтень-грудень”, - заявив Максим Степанов.

За словами Міністра охорони здоров’я, ці гроші підуть на фінансування закладів охорони здоров’я, які не доотримали фінансування у зв’язку зі стартом другого етапу медичної реформи, який розпочалася 1 квітня.

“Тобто мова іде про ті заклади, які відчувають дефіцит коштів, в тому числі на виплату зарплат”, - резюмував Максим Степанов.

МОЗ України