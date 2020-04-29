Максим Степанов: Ми відновимо плановий прийом у поліклініках одразу, як це дозволить ситуація

Міністерство охорони здоров’я готове дозволити плановий прийом пацієнтів у медичних закладах одразу, як це дозволить епідемічна ситуація з коронавірусом. Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу.

“Відповідно до обмежень, запроваджених у зв’язку із карантином, зараз в Україні надається лише ургентна (невідкладна) медична допомога. Все, що стосується планових обстежень та прийомів у медичних закладах – вони неможливі. Як тільки наша епідеміологічна ситуація дозволятиме відкрити поліклініки, ми одразу це зробимо”, - наголосив Максим Степанов.

За словами Міністра охорони здоров’я, відомство кожен день аналізує ситуацію з коронавірусом і розуміє високий запит суспільства на проведення планових обстежень. Тому, як тільки буде сприятливий час для послаблення обмежувальних заходів – Уряд одразу здійснить відповідні кроки.

МОЗ України