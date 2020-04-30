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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали. Зокрема хворобу підтверджено у 717 дітей та 2 063 медика. За добу зафіксовано 540 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 417 випадків;
  • Волинська область — 280 випадків;
  • Дніпропетровська область — 347 випадків;
  • Донецька область — 68 випадків;
  • Житомирська область — 374 випадки;
  • Закарпатська область — 419 випадків;
  • Запорізька область — 243 випадки;
  • Івано-Франківська область — 862 випадки;
  • Кіровоградська область — 391 випадок;
  • м. Київ — 1401 випадок;
  • Київська область — 664 випадки;
  • Львівська область — 430 випадків;
  • Луганська область — 33 випадки;
  • Миколаївська область — 126 випадків;
  • Одеська область — 277 випадків;
  • Полтавська область — 203 випадки;
  • Рівненська область — 637 випадків;
  • Сумська область — 102 випадки;
  • Тернопільська область — 779 випадків;
  • Харківська область — 249 випадків;
  • Херсонська область — 111 випадків;
  • Хмельницька область — 82 випадки;
  • Чернівецька область — 1571 випадок;
  • Черкаська область — 290 випадків;
  • Чернігівська область — 50 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 7 192 пацієнти, з них 577 дітей та 1 713 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 214 осіб, з них 140 дітей та 350 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 138 людей, у тому числі одна дитина та 10 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 261 людина, з них 146 чоловіків та 115 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).

Загалом 1238 пацієнтів вже одужали, з них 268 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 квітня 2020 року до Центру надійшло 1216 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 29062 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ України

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