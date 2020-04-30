Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали. Зокрема хворобу підтверджено у 717 дітей та 2 063 медика. За добу зафіксовано 540 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 417 випадків;
- Волинська область — 280 випадків;
- Дніпропетровська область — 347 випадків;
- Донецька область — 68 випадків;
- Житомирська область — 374 випадки;
- Закарпатська область — 419 випадків;
- Запорізька область — 243 випадки;
- Івано-Франківська область — 862 випадки;
- Кіровоградська область — 391 випадок;
- м. Київ — 1401 випадок;
- Київська область — 664 випадки;
- Львівська область — 430 випадків;
- Луганська область — 33 випадки;
- Миколаївська область — 126 випадків;
- Одеська область — 277 випадків;
- Полтавська область — 203 випадки;
- Рівненська область — 637 випадків;
- Сумська область — 102 випадки;
- Тернопільська область — 779 випадків;
- Харківська область — 249 випадків;
- Херсонська область — 111 випадків;
- Хмельницька область — 82 випадки;
- Чернівецька область — 1571 випадок;
- Черкаська область — 290 випадків;
- Чернігівська область — 50 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні 7 192 пацієнти, з них 577 дітей та 1 713 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 214 осіб, з них 140 дітей та 350 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 138 людей, у тому числі одна дитина та 10 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 261 людина, з них 146 чоловіків та 115 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).
Загалом 1238 пацієнтів вже одужали, з них 268 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 30 квітня 2020 року до Центру надійшло 1216 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 29062 повідомлення про підозру на COVID-19.
МОЗ України