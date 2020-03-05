Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (01.05.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали. Зокрема хворобу підтверджено у 754 дітей та 2 154 медиків.
За добу зафіксовано 455 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 425 випадків;
- Волинська область — 307 випадків;
- Дніпропетровська область — 364 випадки;
- Донецька область — 70 випадків;
- Житомирська область — 390 випадків;
- Закарпатська область — 432 випадки;
- Запорізька область — 260 випадків;
- Івано-Франківська область — 899 випадків;
- Кіровоградська область — 392 випадки;
- м. Київ — 1453 випадки;
- Київська область — 694 випадки;
- Львівська область — 454 випадки;
- Луганська область — 35 випадків;
- Миколаївська область — 126 випадків;
- Одеська область — 296 випадків;
- Полтавська область — 211 випадків;
- Рівненська область — 658 випадків;
- Сумська область — 103 випадки;
- Тернопільська область — 793 випадки;
- Харківська область — 274 випадки;
- Херсонська область — 120 випадків;
- Хмельницька область — 92 випадки;
- Чернівецька область — 1667 випадків;
- Черкаська область — 296 випадків;
- Чернігівська область — 50 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні 7 526 пацієнтів, з них 610 дітей та 1 785 медпрацівників. Загалом потребували госпіталізації 3 335 осіб, з них 144 дітей та 369 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 143 людини, у тому числі одна дитина та 10 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 272 людини, з них 16 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).
Загалом 1413 пацієнти вже одужали, з них 311 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 травня 2020 року до Центру надійшло 1254 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 30316 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ України