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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (02.05.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 2 травня в Україні 11411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1498 пацієнтів одужало. Хворобу підтверджено у 771 дитини та 2 250 медиків.

За добу зафіксовано 550 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 427 випадків;
  • Волинська область — 315 випадків;
  • Дніпропетровська область — 436 випадків;
  • Донецька область — 70 випадків;
  • Житомирська область — 393 випадки;
  • Закарпатська область — 496 випадків;
  • Запорізька область — 267 випадків;
  • Івано-Франківська область — 942 випадки;
  • Кіровоградська область — 394 випадки;
  • м. Київ — 1494 випадки;
  • Київська область — 747 випадків;
  • Львівська область — 465 випадків;
  • Луганська область — 37 випадків;
  • Миколаївська область — 140 випадків;
  • Одеська область — 329 випадків;
  • Полтавська область — 212 випадків;
  • Рівненська область — 689 випадків;
  • Сумська область — 105 випадків;
  • Тернопільська область — 823 випадки;
  • Харківська область — 311 випадків;
  • Херсонська область — 121 випадок;
  • Хмельницька область — 98 випадків;
  • Чернівецька область — 1745 випадків;
  • Черкаська область — 304 випадки;
  • Чернігівська область — 51 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 7 960 пацієнтів, з них 626 дітей та 1 863 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 3 452 особи, з них 145 дітей та 387 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 151 людина, у тому числі одна дитина та 12 медиків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 2 травня 2020 року до Центру надійшло 727 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 31043 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ України

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