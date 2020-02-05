Максим Степанов: Ми вирішимо питання недовиплат 300% зарплати медикам, які борються з COVID-19

Міністерство охорони здоров’я отримує інформацію з регіонів, що не всім медпрацівникам, які працюють із хворими на COVID-19, виплатили 300% зарплати. Це неприпустимо, оскільки МОЗ перерахувало всі гроші в регіони. Очільник МОЗ Максим Степанов уже направив листа головам ОДА, щоб обласні адміністрації надали інформацію про розмір надбавок, які виплатили медикам. Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу МОЗ.

«Всі кошти, які були обіцяні у розмірі 300%, були перераховані на місця. Однак зараз ми отримуємо повідомлення, що ці виплати не були здійснені в повному обсязі. З вини місцевої влади або головних лікарів медичних закладів. Почалися маніпуляції, і в деяких випадках, мені доповідають, що виплати рахують погодинно або ще якось. Це неприпустимо. Всі без виключення виплати повинні здійснюватися в повному обсязі», — наголосив Максим Степанов.

Очільник МОЗ закликав медичних працівників звертатися на гарячу лінію Міністерства у конфліктних питаннях щодо нарахування виплат.

«Велике прохання до всіх медиків, які не отримали обіцяних підвищень: у нас є гаряча лінія, на яку ви можете звернутися, і ми будемо реагувати на кожен дзвінок. Цей номер 0-800-505-201. Нам вдасться закрити це питання по кожному регіону і кожному медичному працівнику, який працював з хворими на COVID-19», —резюмував Максим Степанов.

Нагадаємо, що МОЗ ініціювало підвищення зарплат медикам, які борються з COVID-19 на 300%. Виплати за березень здійснюватимуться через механізм медичної субвенції і вже пішли в регіони. При цьому виплати з квітня і далі відбуватимуться через НСЗУ. Загалом, медичним закладам, які лікують пацієнтів з коронавірусом, виділено майже 15,8 млрд гривень.

МОЗ України