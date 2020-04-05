Максим Степанов: Ми відновлюємо планові операції в Україні

Уряд погодив ініціативу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо відновлення в Україні планових операцій та госпіталізацій. Відповідні зміни будуть внесені до постанови про карантин для того, щоб знизити рівень ризику загрози життю пацієнтів, які потребують планових операцій. Про це Міністр повідомив на щоденному брифінгу МОЗ.

«Як ви знаєте, на час карантину в нашій країні були скасовані планові операції, в тому числі, госпіталізація пацієнтів. Зараз у нас уже є необхідність проведення планових операцій», — наголосив Максим Степанов.

За словами Міністра охорони здоров’я, щоб унеможливити випадки зараження медичних працівників під час планових операцій, всім пацієнтам в обов’язковому порядку робитимуть ПЛР-тестування на коронавірус.

МОЗ України