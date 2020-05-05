Максим Степанов: Карантин продовжено до 22 травня, але з 11 числа ми скасуємо частину обмежень

Кабінет Міністрів України продовжив карантин в Україні до 22 травня, але вже 11 травня буде скасована частина обмежувальних заходів. У кожному регіоні відбудуться різні послаблення, в залежності від епідеміологічної ситуації. Відповідне рішення було прийняте на позачерговому засіданні Уряду четвертого травня.

«Пом’якшення, які ми закладаємо з 11 травня, будуть впроваджуватися на умовах адаптивного карантину. У нас є області, в яких досить високий рівень захворюваності на коронавірус. Тому ми не можемо дозволити собі послабити карантин скрізь однаково», — наголосив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Відтак, серед запланованих послаблень є наступні: відкриття парків, скверів, зон відпочинку, перукарень, салонів краси, літніх майданчиків кафе і ресторанів. Також Уряд розглядає можливість дозволити роботу закладів громадського харчування на виніс, оптову і роздрібну торгівлю непродовольчими товарами (окрім зон розваг та фудкортів у ТРЦ); роботу закладів побутового обслуговування, музеїв, бібіліотек, а також тренування спортивних команд на закритих базах тощо.

За словами очільника МОЗ, відомство постійно триматиме ситуацію під контролем і у разі її погіршення буде ініціювати повернення обмежень.

«При цьому, усі анонсовані послаблення відбуватимуться за умови дотримання суворих протиепідемічних та санітарних критеріїв. Ніхто не буде ризикувати здоров’ям та життям українців», — підкреслив Максим Степанов.

Фінальний текст постанови буде доопрацьовуватися Міністерством охорони здоров’я разом із іншими відомствами протягом декількох днів.

МОЗ України