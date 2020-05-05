Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (05.05.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 5 травня в Україні 12697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 316 летальних, 1875 пацієнтів одужало. Хворобу підтверджено у 881 дитина та 2 479 медиків.
За добу зафіксовано 366 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 454 випадки;
- Волинська область — 343 випадки;
- Дніпропетровська область — 478 випадків;
- Донецька область — 83 випадки;
- Житомирська область — 448 випадків;
- Закарпатська область — 546 випадків;
- Запорізька область — 287 випадків;
- Івано-Франківська область — 1015 випадків;
- Кіровоградська область — 401 випадок;
- м. Київ — 1583 випадки;
- Київська область — 866 випадків;
- Львівська область — 514 випадків;
- Луганська область — 38 випадків;
- Миколаївська область — 163 випадки;
- Одеська область — 469 випадків;
- Полтавська область — 231 випадок;
- Рівненська область — 779 випадків;
- Сумська область — 112 випадків;
- Тернопільська область — 923 випадки;
- Харківська область — 377 випадків;
- Херсонська область — 142 випадки;
- Хмельницька область — 119 випадків;
- Чернівецька область — 1948 випадків;
- Черкаська область — 314 випадків;
- Чернігівська область — 64 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні 8 935 пацієнтів, з них 724 дитини та 2 061 медпрацівник. Усього потребували госпіталізації 3 762 особи, з них 157 дітей та 418 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 167 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 316 людей, з них 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 1 875 пацієнтів вже одужали, з них 424 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 травня 2020 року до Центру надійшло 1041 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 33311 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ України