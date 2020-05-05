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Максим Степанов: Ми підтримаємо українських виробників ЗІЗ щодо проходження міжнародної сертифікації

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Міністерство охорони здоров’я налаштоване максимально допомагати українським виробникам засобів індивідуального захисту та медичного обладнання. Для цього МОЗ проведе консультації з вітчизняними виробниками щодо можливого переоснащення підприємств – щоб українська продукція відповідала всім вимогам та світовим нормам сертифікації. 
Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов. 

«Одним із головних завдань МОЗ є забезпечення медиків засобами індивідуального захисту та медичним обладнанням. У нас завжди було бажання, щоб максимальна кількість цих товарів вироблялася українськими виробниками. Я вже дав доручення своїй заступниці Світлані Шаталовій провести консультації з нашими виробниками: скільки їм потрібно часу на переоснащення та яка допомога від держави. Потім із конкретними пропозиціями ми звернемося до Мінекономрозвитку і вже на їхній базі створимо відповідну робочу групу, щоб запустити виробництво необхідних медичних виробів саме в Україні», — підкреслив Максим Степанов. 

Нагадаємо, минулого тижня Уряд виділив кошти на закупівлю близько 200 апаратів штучної вентиляції легень українського виробництва для наших медичних закладів.

«Зараз на порядку денному – саме засоби індивідуального захисту. Зокрема потрібно вирішувати питання виробництва костюмів біологічного захисту – зараз в Україні немає сертифікованого виробництва костюмів, які мають використовуватися медиками для безпечної роботи з хворими на COVID-19. Держава буде допомагати. Ми знаємо критерії якості цих засобів, а також, скільки і куди їх потрібно поставити», —резюмував Міністр Максим Степанов.

МОЗ України

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