Максим Степанов: Ми суттєво змінимо медичну реформу в Україні, враховуючи наші реалії та виправивши допущені при її плануванні помилки

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов налаштований виконати доручення Президента України Володимира Зеленського та провести суттєві зміни в медичній реформі України. МОЗ збирається покрити дефіцит фінансування усіх медичних закладів, щоб не допустити закриття лікарень та звільнення медичних працівників. Крім того, передбачається збільшення зарплати медиків.

Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на щоденному брифінгу.

“Медреформа у тому вигляді, в якому ми її отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників та закриття 332 лікарень. Усе це - через дефіцит фінансування. Насправді це не передбачає нічого доброго ані для медиків, ані для пацієнтів. Ми не допустимо цієї несправедливості! Це не означає, що ми збираємося згортати реформу. Навпаки, її треба реалізовувати, але суттєво змінивши, враховуючи українські реалії та виправивши допущені при її плануванні помилки. Вже цьогоріч усі медичні заклади мають отримати фінансування не менше, ніж торік. Потрібне підвищення зарплат лікарям та середньому медичному персоналу другої та третьої ланки — це понад 400 тисяч медиків”, - підкреслив Максим Степанов.

Як підкреслив Міністр охорони здоров’я, медична реформа у зміненому вигляді передбачатиме поліпшення якості та доступності медичних послуг. При цьому МОЗ терміново готує зміни до деяких нормативно-правових актів, якими буде передбачено, що всі заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, отримують фінансування з державного бюджету не менше, ніж в 2019 році

За словами очільника відомства, головним закупівельником залишиться Національна служба здоров'я України. При цьому з 1 червня за Державною програмою медичних гарантій будуть додатково фінансуватися такі пакети:

• первинна медична допомога;

• екстрена медична допомога;

• гострий інфаркт міокарда;

• гострий мозковий інсульт в стаціонарних умовах;

• 4 пакети для лікування COVID-19;

“Для того, щоб підвищити зарплати 435 тисячам медиків, необхідно додатково виділити 11 млрд грн, і це буде зроблено з 1 липня 2020 року за рахунок державного бюджету України”, - заявив Міністр Максим Степанов.

МОЗ України