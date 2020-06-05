Максим Степанов: Ми збільшимо зарплати медикам до 50% уже в 2020 році

З метою виконання доручення Президента України Володимира Зеленського, Міністерство охорони здоров’я ініціює підвищення заробітних плат медичних працівників. Підвищення буде у розмірі до 50% і потребуватиме додатково 11 млрд грн з державного бюджету.

Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на щоденному брифінгу.

“Медична реформа у зміненому вигляді передбачатиме поліпшення якості та доступності медичних послуг. Українці, зателефонувавши у 103, обов'язково отримають якісну допомогу протягом 10-20 хвилин. При цьому ми вважаємо, що наші медичні працівники вже в цьому році повинні отримувати суттєве збільшення заробітної плати. Не менше, ніж до 50%”, - заявив Максим Степанов.

Як підкреслив Міністр охорони здоров’я, для того, щоб підвищити зарплати усім 435 тисячам медиків, необхідно додатково виділити 11 млрд грн. “Це буде зроблено з 1 липня 2020 року за рахунок державного бюджету України. Для цього ми будемо звертатися і до Уряду, і до Верховної ради щодо внесення змін”, - наголосив Міністр Максим Степанов.