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Максим Степанов: Ми збільшимо зарплати медикам до 50% уже в 2020 році

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З метою виконання доручення Президента України Володимира Зеленського, Міністерство охорони здоров’я ініціює підвищення заробітних плат медичних працівників. Підвищення буде у розмірі до 50% і потребуватиме додатково 11 млрд грн з державного бюджету. 

Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на щоденному брифінгу. 

“Медична реформа у зміненому вигляді передбачатиме поліпшення якості та доступності медичних послуг. Українці, зателефонувавши у 103, обов'язково отримають якісну допомогу протягом 10-20 хвилин. При цьому ми вважаємо, що наші медичні працівники вже в цьому році повинні отримувати суттєве збільшення заробітної плати. Не менше, ніж до 50%”, - заявив Максим Степанов. 

Як підкреслив Міністр охорони здоров’я, для того, щоб підвищити зарплати усім 435 тисячам медиків, необхідно додатково виділити 11 млрд грн. “Це буде зроблено з 1 липня 2020 року за рахунок державного бюджету України. Для цього ми будемо звертатися і до Уряду, і до Верховної ради щодо внесення змін”, - наголосив Міністр Максим Степанов.

 

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