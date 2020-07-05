В Україну прибув літак з 111,5 тоннами медичного вантажу з Китаю

6 травня транспортний літак АН-225 «Мрія» доставив в Україну 111,5 тонн гуманітарного вантажу з Китаю. Медичне обладнання та матеріали будуть безкоштовно розподілені між 120 медичними закладами у 13 областях.

“Цей вантаж має дві складові. Перша — це захист медперсоналу, який ми повинні вберегти. Друга — це обладнання, яке поїде до наших інфекційних лікарень, і це є чудова інвестиція в медичну інфраструктуру України”, — підкреслила заступниця МОЗ України Світлана Шаталова.

Заступник Міністра охорони здоров’я - Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко додав, що, окрім засобів захисту, НАК «Нафтогаз України» закупив медичне обладнання, яке допоможе діагностувати і вчасно виявляти ускладнення.

Також у церемонії зустрічі борту взяли участь заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська та голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Закупівля здійснена Групою «Нафтогаз» за підтримки Офісу Президента України та Міністерства охорони здоров'я України.

Загальна вартість партії склала близько півмільярда гривень. Зокрема, було придбано 500 тисяч захисних медичних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентген-апаратів та 50 портативних УЗД-пристроїв. Вантажі доставлені двома рейсами. Першу частину закупленого медичного обладнання та засобів захисту доставив в Україну літак АН-22 «Антей» (ДП «Антонов») 4 травня. Сьогодні, 6 травня, літак АН-225 «Мрія» доправив в Україну більше 320 тисяч захисних костюмів.

МОЗ України