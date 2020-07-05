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Максим Степанов: Медична реформа врахує інтереси пацієнтів та медиків

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Міністерство охорони здоров’я буде вносити корективи щодо реалізації медичної реформи — на основі “розумного підходу, з урахуванням інтересів як пацієнтів, так і медичних працівників”. Прикладом такого підходу є реформування протитуберкульозної служби в Одеській області протягом 2017-2019 років. Про це Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу. 

«За два роки ми домоглися зменшення кількості випадків захворюваності на туберкульоз, зменшення смертності від цієї хвороби, а також того, що Одеська область вийшла на перші позиції за показником вилікуваних від туберкульозу людей. Це той приклад, як треба і як ми будемо реформувати медицину. Має бути розумний підхід з урахуванням інтересів як пацієнтів, так і медичних працівників», —наголосив Максим Степанов. 

За словами Міністра охорони здоров’я, загалом за період реформування було скорочено 1045 зайвих ліжок, які були в стаціонарі. 

«Звичайно, що під ці ліжка були скорочені і медичні працівники, але всі вони були після того працевлаштовані. Когось було перенавчено, когось – переведено в інший заклад. Людей ніхто не викидав на вулицю», — підкреслив Максим Степанов. 

Очільник МОЗ додав, що за час його роботи в Одеській області були також хороші результати щодо процесів лікування від туберкульозу. «Кількість пацієнтів, які отримують лікування від туберкульозу амбулаторно, збільшилась з 35% до 56%, а середній термін перебування в стаціонарі зменшився майже вдвічі – з 98 до 58 діб», — зазначив Максим Степанов. 

Нагадаємо, п’ятого травня Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов оголосив, що МОЗ приступає до виконання доручення Президента України Володимира Зеленського щодо внесення змін до реформи охорони здоров’я.

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