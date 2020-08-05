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Максим Степанов: Підвищення зарплат медиків має сягнути до 50% від того, що є зараз

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“Всі медичні працівники, які працюють на другій і третій ланці, - а це близько 400 тисяч осіб, - повинні отримувати підвищену заробітну плату. Підвищення має сягнути до 50% від тієї суми, яка є зараз. І я вважаю, що це треба зробити в обов'язковому порядку”, - заявив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі програми “Право на владу”.

Він також зазначив, що за 2020 рік МОЗ має затвердити нові стандарти надання медичної допомоги, розрахувати чіткі тарифи, які мають бути об'єктивними та досягати головної мети - надання якісної медичної допомоги.

МОЗ України

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