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Максим Степанов: Ми будемо приймати кадрові рішення в регіонах, де не виплатили 300% медикам

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У деяких українських областях не повністю виплатили 300% надбавки медикам, які працюють з COVID-19. Ця ситуація є неприйнятною, тому щодо відповідальних повинні бути прийняті кадрові рішення.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив у ході щоденного брифінгу. 

“Я можу запевнити всіх медиків, що ми доведемо ситуацію до кінця і всі, хто повинен отримати виплату – отримає її. Я буду доповідати про ситуацію Прем’єр-міністру і Президенту і буду наполягати на прийнятті управлінських рішень, в тому числі кадрового характеру. Бо я не розумію, хто давав їм право знущатися над медиками, які рятують наші життя”, - наголосив Максим Степанов. 

Як підкреслив Міністр охорони здоров’я, МОЗ та Уряд виконали всі обіцянки щодо 300% надбавки ще до 15 квітня. “Ми знайшли кошти і перерахували їх в регіони. Щоб допомогти медикам, МОЗ навіть взяло на себе невластиві функції – ми починаємо контролювати виплату в розрізі кожного медичного працівника”, - заявив Максим Степанов. 

Нагадаємо, цього тижня Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов провів селекторну нараду з регіонами, де представив бачення змін до реформи охорони здоров’я і дав доручення відзвітувати про виплати 300% зарплати.

МОЗ України

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