Максим Степанов: Ми не зупиняємо другий етап медичної реформи, ми змінюємо ситуацію, щоб не втрачати лікарні та медичний персонал

Міністерство охорони здоров’я не зупиняє другий етап медичної реформи, який стартував з 1 квітня 2020 року. Всі дії нового керівництва МОЗ спрямовані на те, щоб змінити ситуацію і внаслідок реформи не втратити медичний персонал та не допустити закриття лікарень.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив під час ефіру на телеканалі “Україна 24”.

“Медреформа у тому вигляді, як ми її отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників та закриття 332 лікарень. Наша команда працює, щоб невідкладно змінити ситуацію, щоб держава не втратила медиків і не відбулося масового закриття лікарень”, - наголосив Максим Степанов.

За словами очільника відомства, реформа системи охорони здоров’я України, розроблена попередніми керівниками МОЗ, заснована на окремих елементах моделей західних країн, але зовсім не адаптована до українських реалій.

“НСЗУ розрахувала тарифи, які 5 лютого затвердив Кабінет Міністрів. Ці тарифи були розраховані всього за 2 місяці до старту другого етапу реформи. Більшість тарифів були розроблені без консультацій з профільними лікарями, тобто їх складали чиновники, які не мають повного розуміння, як насправді працює медицина”, - пояснив Міністр Максим Степанов.

При цьому, як наголосив Міністр охорони здоров’я, процес реформування української медицини може тривати близько трьох років. При цьому реальні зміни почнуться уже в 2021 році.

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