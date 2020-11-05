Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (11.05.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 11 травня в Україні 15648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало. Хворобу підтверджено у 1 083 дітей та 3 026 медиків..

За добу зафіксовано 416 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 553 випадки;

Волинська область — 482 випадки;

Дніпропетровська область — 731 випадок;

Донецька область — 100 випадків;

Житомирська область — 523 випадки;

Закарпатська область — 730 випадків;

Запорізька область — 329 випадків;

Івано-Франківська область — 1126 випадків;

Кіровоградська область — 420 випадків;

м. Київ — 1871 випадок;

Київська область — 1000 випадків;

Львівська область — 798 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 223 випадки;

Одеська область — 646 випадків;

Полтавська область — 247 випадків;

Рівненська область — 978 випадків;

Сумська область — 154 випадки;

Тернопільська область — 1018 випадків;

Харківська область — 595 випадків;

Херсонська область — 161 випадок;

Хмельницька область — 178 випадків;

Чернівецька область — 2324 випадки;

Черкаська область — 342 випадки;

Чернігівська область — 77 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 10 754 пацієнти, з них 887 дітей та 2 479 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 4 894 особи, з них 196 дітей та 547 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 207 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Загалом 3 288 пацієнтів вже одужали, зокрема 824 медпрацівника, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 травня 2020 року до Центру надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39792 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ України