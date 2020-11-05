11. 05. 2020
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (11.05.20)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 11 травня в Україні 15648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало. Хворобу підтверджено у 1 083 дітей та 3 026 медиків..

За добу зафіксовано 416 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 553 випадки;
  • Волинська область — 482 випадки;
  • Дніпропетровська область — 731 випадок;
  • Донецька область — 100 випадків;
  • Житомирська область — 523 випадки;
  • Закарпатська область — 730 випадків;
  • Запорізька область — 329 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1126 випадків;
  • Кіровоградська область — 420 випадків;
  • м. Київ — 1871 випадок;
  • Київська область — 1000 випадків;
  • Львівська область — 798 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 223 випадки;
  • Одеська область — 646 випадків;
  • Полтавська область — 247 випадків;
  • Рівненська область — 978 випадків;
  • Сумська область — 154 випадки;
  • Тернопільська область — 1018 випадків;
  • Харківська область — 595 випадків;
  • Херсонська область — 161 випадок;
  • Хмельницька область — 178 випадків;
  • Чернівецька область — 2324 випадки;
  • Черкаська область — 342 випадки;
  • Чернігівська область — 77 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 10 754 пацієнти, з них 887 дітей та 2 479 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 4 894 особи, з них 196 дітей та 547 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 207 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Загалом 3 288 пацієнтів вже одужали, зокрема 824 медпрацівника, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 травня 2020 року до Центру надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39792 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< травня 2020 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31