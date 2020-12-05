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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (12.05.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужало. Хворобу підтверджено у 1 105 дітей та 3 114 медиків.

За добу зафіксовано 375 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 580 випадків;
  • Волинська область — 496 випадків;
  • Дніпропетровська область — 748 випадків;
  • Донецька область — 100 випадків;
  • Житомирська область — 525 випадків;
  • Закарпатська область — 748 випадків;
  • Запорізька область — 331 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1133 випадки;
  • Кіровоградська область — 425 випадків;
  • м. Київ — 1930 випадків;
  • Київська область — 1023 випадки;
  • Львівська область — 825 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 225 випадків;
  • Одеська область — 653 випадки;
  • Полтавська область — 248 випадків;
  • Рівненська область — 1028 випадків;
  • Сумська область — 157 випадків;
  • Тернопільська область — 1021 випадок;
  • Харківська область — 623 випадки;
  • Херсонська область — 162 випадки;
  • Хмельницька область — 182 випадки;
  • Чернівецька область — 2396 випадків;
  • Черкаська область — 343 випадки;
  • Чернігівська область — 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 11 013 пацієнтів, з них 908 дітей та 2 560 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 010 осіб, з них 197 дітей та 554 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 211 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 травня 2020 року до Центру надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 40289 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України

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