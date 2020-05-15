Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (14.05.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 14 травня в Україні 16847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнта одужало. Хворобу підтверджено у 1 172 дітей та 3 278 медиків.
За добу зафіксовано 422 нові випадки. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 654 випадки;
- Волинська область — 535 випадків;
- Дніпропетровська область — 781 випадок;
- Донецька область — 117 випадків;
- Житомирська область — 533 випадки;
- Закарпатська область — 791 випадок;
- Запорізька область — 347 випадків;
- Івано-Франківська область — 1166 випадків;
- Кіровоградська область — 432 випадки;
- м. Київ — 2012 випадків;
- Київська область — 1067 випадків;
- Львівська область — 904 випадки;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 228 випадків;
- Одеська область — 693 випадки;
- Полтавська область — 257 випадків;
- Рівненська область — 1062 випадки;
- Сумська область — 158 випадків;
- Тернопільська область — 1033 випадки;
- Харківська область — 713 випадків;
- Херсонська область — 165 випадків;
- Хмельницька область — 209 випадків;
- Чернівецька область — 2516 випадків;
- Черкаська область — 348 випадків;
- Чернігівська область — 84 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні 11 527 пацієнтів, з них 961 дитина та 2684 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5320 осіб, з них 211 дітей та 594 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 222 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 травня 2020 року до Центру надійшло 1263 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 42590 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ України