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Максим Степанов: Вперше від коронавірусу в Україні одужало більше людей, ніж захворіло

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За минулу добу в Україні одужало 427 осіб, а нових випадків інфікування коронавірусом – 422. Це вперше, коли кількість осіб, що одужали від COVID-19 перевищила кількість осіб, що захворіли. 

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу. 

“Вперше за весь перебіг коронавірусної хвороби в Україні кількість осіб, що одужали перевищила кількість осіб, які захворіли. Це приємна новина!”, - сказав Максим Степанов.

Як підкреслив Міністр охорони здоров’я, за минулу добу також була здійснена рекордна кількість ПЛР-тестувань на короноравірус.  “За попередню добу здійснено 8 069  досліджень методом ПЛР.Це вперше, коли кількість ПЛР-тестувань в Україні перевищила показник у 8 тис!”, - додав Максим Степанов.

МОЗ України

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