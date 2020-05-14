Максим Степанов вимагає від НСЗУ пришвидшити підписання контрактів, щоб оперативно виплатити медикам 300% надбавки за квітень

Національна служба здоров’я України, яка забезпечує виплати 300% надбавки медикам, які працюють з хворими на COVID-19 з квітня, повинна пришвидшити підписання контрактів із відповідними медичними закладами – щоб медики швидше отримали кошти.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу.

“Я вимагаю від Національної служби охорони здоров’я, як від центрального органу виконавчої влади, який в повному обсязі забезпечений всім необхідним для укладання договорів і коштами для виплат, – пришвидшити процес підписання договорів. Хочу нагадати, що медичні працівники очікують на обіцяну заробітну плату. Від швидкості роботи НСЗУ залежить те, коли медпрацівники отримають свою зарплату за квітень”, - сказав Максим Степанов.

Як підкреслив Міністр охорони здоров’я, уже на цьому тижні усім медикам, які працювали з хворими на COVID-19 у березні, будуть виплачені 300% у повному обсязі.

МОЗ України