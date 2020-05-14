Всі перинатальні центри в Україні отримали більше коштів у рамках Програми медичних гарантій

Договір з Національною службою здоров’я на надання послуги “Медична допомога у складних неонатальних випадках” уклав 121 заклад охорони здоров’я. З них – 22 перинатальні центри ІІ та ІІІ рівня надання медичної допомоги, які отримають за Програмою медичних гарантій більше коштів, ніж за минулорічною субвенцією.

Наприклад, перинатальний центр м. Києва, бюджет якого за ПМГ складає 91,4 млн грн, отримає на 59,5 млн грн більше медсубвенції-2019. Волинський обласний перинатальний центр за контрактом з НСЗУ отримає 39,5 млн грн, це на 38 млн грн (!) більше минулорічної медичної субвенції. Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня м. Кропивницький – на 32 млн більше медсубвенції, Львівський обласний клінічний перинатальний центр – на 27,7 млн більше.

Медичну допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках визначено пріоритетною послугою у Програмі медгарантій. Це означає, що вона є безоплатною для родин передчасно народженого та/або хворого немовля, а медичний заклад отримає від НСЗУ кошти за підвищеним тарифом – від 29,6 тис. грн до 98,5 тис. грн. Це найвищий тариф Програми медгарантій на 2020 рік. У послугу входитиме: інтенсивна терапія новонароджених та подальше їх виходжування, цілодобовий лікарський та медсестринський догляд за передчасно народженою та/або хворою дитиною з/без переведення до відділення інтенсивної терапії новонароджених, респіраторна підтримка, цілодобове парентеральне харчування та ін. При цьому дороговартісні легеневі сурфактанти та кофеїна цитрат перинатальні центри отримують додатково централізовано за держзакупівлями.

За даними електронної системи охорони здоров’я, у квітні пологові будинки та багатопрофільні лікарні у рамках договору з НСЗУ надали 18 530 послуг за пріоритетним пакетом з медичної допомоги при пологах, з яких 4 277 це – кесарський розтин. Медичну допомогу за пріоритетним пакетом щодо складних неонатальних випадків у квітні отримали 2 490 немовлят, з них 213 – народжені з вагою до 1,5 кг. За послуги, надані новонародженим у складних неонатальних випадках у квітні, НСЗУ перерахувала закладам понад 80 млн грн.

Загалом 121 заклад охорони здоров’я уклав договори з Національною службою здоров’я на надання медичної допомоги у складних неонатальних випадках на суму понад 8,7 млрд грн. Якщо не виокремлювати саме перинатальні центри, то 102 заклади охорони здоров’я отримають від 1 мільйона гривень до 122-х мільйонів фінансування більше у рамках Програми медичних гарантій.

Національна служба здоров’я України