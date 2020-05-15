Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (15.05.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 15 травня в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнта одужало. Хворобу підтверджено у 1 220 дітей та 3 420 медиків.
За добу зафіксовано 483 нові випадки. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 674 випадки;
- Волинська область — 582 випадки;
- Дніпропетровська область — 791 випадок;
- Донецька область — 121 випадок;
- Житомирська область — 538 випадків;
- Закарпатська область — 816 випадків;
- Запорізька область — 356 випадків;
- Івано-Франківська область — 1188 випадків;
- Кіровоградська область — 437 випадків;
- м. Київ — 2068 випадків;
- Київська область — 1094 випадки;
- Львівська область — 942 випадки;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 228 випадків;
- Одеська область — 712 випадків;
- Полтавська область — 257 випадків;
- Рівненська область — 1074 випадки;
- Сумська область — 158 випадків;
- Тернопільська область — 1060 випадків;
- Харківська область — 757 випадків;
- Херсонська область — 167 випадків;
- Хмельницька область — 222 випадки;
- Чернівецька область — 2600 випадків;
- Черкаська область — 350 випадків;
- Чернігівська область — 96 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні 11 842 пацієнти, з них 1004 дитини та 2797 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5488 осіб, з них 216 дітей та 623 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 225 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.
Загалом 4473 пацієнти вже одужали, зокрема 1163 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 травня 2020 року до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 43842 повідомлення про підозру на COVID-19.
МОЗ України