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Максим Степанов: МОЗ проводить розрахунки щодо підвищення зарплат медикам до 50%

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Міністерство охорони здоров’я планує підвищити заробітні плати медичним працівникам до 50%. Уже зараз відомство робить відповідні розрахунки, щоб погодити їх з Міністерством фінансів і з липня отримати кошти з державного бюджету. 

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу. 


“Наші медичні працівники повинні отримувати справедливу заробітну плату, а не ту, яку вони отримують зараз. Саме тому у нас є пропозиція щодо підвищення заробітної плати медикам до 50%. Плануємо, щоб це відбулося вже з 1 липня. Це підвищення безліч разів обіцялося і весь час відкладалося, необхідно виконати обіцянку і підняти престижність професії лікаря”, - підкреслив Максим Степанов. 

Як наголосив Міністр охорони здоров’я, підвищення зарплат медикам відбудеться в рамках змін до медичної реформи, які ініціював Максим Степанов. За словами очільника відомства, уже зараз МОЗ фіналізує розрахунки, для того щоб  узгодити підвищення зарплат медикам з Міністерством фінансів.

МОЗ України

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