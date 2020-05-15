Вступ до магістратури 2020: у перший день на ЄВІ та ЄФВВ зареєструвалось понад 900 вступників

12 травня розпочалась реєстрація на єдиний вступний іспит із іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), яка у зв’язку з карантином проходить онлайн. У перший день для проходження тестування зареєструвалися 936 вступників, серед яких 882 учасники подали документи на складання англійської мови, 41 – німецької, 12 – французької та 1 на складання іспанської, а з їх числа на ЄФВВ зареєструвались 255 вступників.

Найбільша кількість зареєстрованих за перший день у Харківській області (192), місті Києві (146) та Дніпропетровській області (139).

Нагадаємо, реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ триватиме до 5 червня 2020 року включно. Вступники на магістратуру можуть надіслати пакет документів на офіційну електронну скриньку приймальної комісії, зазначену в ЄДЕБО та на сайті закладу вищої освіти, або з використанням іншого, визначеного закладом каналу зв’язку.

Повний перелік документів, скан-копії, що мають надсилати вступники для реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ:

анкета-заява;

документ, що посвідчує особу;

облікова картка платника податків;

документ про здобутий ступінь вищої освіти;

фотокартка для документів;

медична довідка (тільки для вступників, які за станом здоров’я звільняються від проходження ЄВІ/ЄФВВ);

довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (тільки для вступників, які навчались у військових закладах).

Контактні дані приймальних комісій закладів вищої освіти (електронна скринька, адреса, телефон) вступники можуть знайти в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності та на офіційних сайтах закладів.

Дати проведення ЄВІ та ЄФВВ залишаються незмінними – 01 та 03 липня відповідно. Дати ж реєстрації електронних кабінетів вступників на магістратуру, прийому документів, рекомендацій перенесено на місяць.

Міністерство освіти і науки України