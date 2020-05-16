Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 16 травня в Україні 17858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1269 дітей та 3512 медиків.
За добу зафіксовано 528 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 700 випадків;
- Волинська область — 599 випадків;
- Дніпропетровська область — 806 випадків;
- Донецька область — 121 випадок;
- Житомирська область — 540 випадків;
- Закарпатська область — 858 випадків;
- Запорізька область — 365 випадків;
- Івано-Франківська область — 1200 випадків;
- Кіровоградська область — 441 випадок;
- м. Київ — 2221 випадок;
- Київська область — 1143 випадки;
- Львівська область — 969 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 236 випадків;
- Одеська область — 734 випадки;
- Полтавська область — 263 випадки;
- Рівненська область — 1104 випадки;
- Сумська область — 161 випадок;
- Тернопільська область — 1065 випадків;
- Харківська область — 773 випадки;
- Херсонська область — 167 випадків;
- Хмельницька область — 235 випадків;
- Чернівецька область — 2647 випадків;
- Черкаська область — 363 випадки;
- Чернігівська область — 105 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні перебуває12 189 пацієнтів, з них 1043 дитини та 2869 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5669 осіб, з них 226 дітей та 643 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 231 особа, зокрема одна дитина та 19 медиків.
Загалом 4906 пацієнтів вже одужали, зокрема 1262 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 травня 2020 року до Центру надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45038 повідомлень про підозру на COVID-19.
МОЗ України