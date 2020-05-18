Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (18.05.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 18 травня в Україні 18616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1324 дитини та 3650 медиків.

За добу зафіксовано 325 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 733 випадки;

Волинська область — 625 випадків;

Дніпропетровська область — 843 випадки;

Донецька область — 131 випадок;

Житомирська область — 564 випадки;

Закарпатська область — 901 випадок;

Запорізька область — 382 випадки;

Івано-Франківська область — 1221 випадок;

Кіровоградська область — 445 випадків;

м. Київ — 2321 випадок;

Київська область — 1224 випадки;

Львівська область — 1066 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 262 випадки;

Одеська область — 764 випадки;

Полтавська область — 264 випадки;

Рівненська область — 1167 випадків;

Сумська область — 163 випадки;

Тернопільська область — 1081 випадок;

Харківська область — 789 випадків;

Херсонська область — 168 випадків;

Хмельницька область — 267 випадків;

Чернівецька область — 2713 випадків;

Черкаська область — 372 випадки;

Чернігівська область — 108 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 12 745 пацієнтів, з них 1090 дітей та 2988 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5871 особа, з них 234 дитини та 662 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 240 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик.

Загалом 5276 пацієнтів вже одужали, зокрема 1355 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 травня 2020 року до Центру надійшло 560 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 46229 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України