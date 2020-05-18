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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 (18.05.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 18 травня в Україні 18616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало. Загалом захворіли 1324 дитини та 3650 медиків. 

За добу зафіксовано 325 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 733 випадки;
  • Волинська область — 625 випадків;
  • Дніпропетровська область — 843 випадки;
  • Донецька область — 131 випадок;
  • Житомирська область — 564 випадки;
  • Закарпатська область — 901 випадок;
  • Запорізька область — 382 випадки;
  • Івано-Франківська область — 1221 випадок;
  • Кіровоградська область — 445 випадків;
  • м. Київ — 2321 випадок;
  • Київська область — 1224 випадки;
  • Львівська область — 1066 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 262 випадки;
  • Одеська область — 764 випадки;
  • Полтавська область — 264 випадки;
  • Рівненська область — 1167 випадків;
  • Сумська область — 163 випадки;
  • Тернопільська область — 1081 випадок;
  • Харківська область — 789 випадків;
  • Херсонська область — 168 випадків;
  • Хмельницька область — 267 випадків;
  • Чернівецька область — 2713 випадків;
  • Черкаська область — 372 випадки;
  • Чернігівська область — 108 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 12 745 пацієнтів, з них 1090 дітей та 2988 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5871 особа, з них 234 дитини та 662 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 240 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик.

Загалом 5276 пацієнтів вже одужали, зокрема 1355 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 травня 2020 року до Центру надійшло 560 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 46229 повідомлень про підозру на COVID-19.

МОЗ України

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