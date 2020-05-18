Громадське обговорення тимчасових рекомендацій під час ІІ та ІІІ етапів виходу з карантину

На сайті Міністерства охорони здоров’я опубліковано розпорядження Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка про проведення громадського обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів при послабленні карантину.

Сформовані проекти тимчасових рекомендацій:

При проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування.

У закладах дошкільної освіти.

При роботі готелів.

При перевезенні пасажирів автомобільним транспортом.

У деяких закладах фізичної культури та спорту.

Свої пропозиції до тимчасових рекомендацій можна надсилати на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду до 18:00 19 травня 2020 р.:

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