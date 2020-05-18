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Громадське обговорення тимчасових рекомендацій під час ІІ та ІІІ етапів виходу з карантину

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На сайті Міністерства охорони здоров’я опубліковано розпорядження Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка про проведення громадського обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів при послабленні карантину.

Сформовані проекти тимчасових рекомендацій:

  • При проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування. 
  • У закладах дошкільної освіти. 
  • При роботі готелів. 
  • При перевезенні пасажирів автомобільним транспортом. 
  • У деяких закладах фізичної культури та спорту. 

Свої пропозиції до тимчасових рекомендацій можна надсилати на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду до 18:00 19 травня 2020 р.:

МОЗ України

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