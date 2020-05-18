НСЗУ виплатила 124 млн грн всім центрам екстренки за надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19

25 центрів екстреної медичної допомоги отримали 123 971 819 грн за квітень у рамках пакета медичних послуг «Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на COVID-19». Національна служба здоров’я в рекордні терміни, за сім робочих днів, уклала договори з усіма центрами екстреної медичної допомоги (ЕМД) та здійснила оплати.

Завдяки оплаті через єдиного закупівельника медичних послуг центри ЕМД оперативно отримують кошти для надання допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою. Тариф на оплату послуг включає доплати членам спеціальних бригад ЕМД, які безпосередньо працюють з пацієнтами з COVID-19. Обмеження щодо спеціальних бригад встановлено з метою захисту лікарів від інфікування. Розмір доплат становить до 300% заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат та надбавок). Таке зобов'язання бере на себе головний лікар, який підписує договір з НСЗУ.

Т.в.о. Голови НСЗУ Оксана Мовчан повідомила, що “5 травня була оприлюднена відповідна постанова Кабінету Міністрів, яка дозволила розпочати контрактування. А вже 12 травня НСЗУ перерахувала понад 86 млн грн першим 16-м центрам екстреної допомоги”. “15 травня ми повністю виплатили гроші всім 25-м центрам екстренки. Наша команда спрацювала надзвичайно швидко, щоб виконати зобов’язання перед бригадами екстреної медичної допомоги, які залишаються на передовій в боротьбі з коронавірусною хворобою”, - наголосила Оксана Мовчан.

476,3 млн грн складає загальна сума контрактів центрів ЕМД з НСЗУ на надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим діагнозом COVID-19. Договори діятимуть протягом періоду карантину плюс місяць, до 22 червня.

Нагадаємо, з 6 травня НСЗУ розпочала контрактування закладів, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19. Пакети передбачають надання послуг із тестування, екстреної та стаціонарної медичної допомоги. На це додатково у рамках Програми медичних гарантій виділено понад 15 млрд грн.

Детальніше читайте на сайті НСЗУ.