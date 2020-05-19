Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 19 травня в Україні 18876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 548 летальних, 5632 пацієнти одужало. Загалом захворіли 1348 дітей та 3696 медиків.
За добу зафіксовано 260 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 751 випадок;
- Волинська область — 635 випадків;
- Дніпропетровська область — 843 випадки;
- Донецька область — 131 випадок;
- Житомирська область — 573 випадки;
- Закарпатська область — 911 випадків;
- Запорізька область — 385 випадків;
- Івано-Франківська область — 1235 випадків;
- Кіровоградська область — 445 випадків;
- м. Київ — 2359 випадків;
- Київська область — 1245 випадків;
- Львівська область — 1098 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 263 випадки;
- Одеська область — 784 випадки;
- Полтавська область — 264 випадки;
- Рівненська область — 1188 випадків;
- Сумська область — 164 випадки;
- Тернопільська область — 1081 випадок;
- Харківська область — 816 випадків;
- Херсонська область — 168 випадків;
- Хмельницька область — 267 випадків;
- Чернівецька область — 2742 випадки;
- Черкаська область — 376 випадків;
- Чернігівська область — 110 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні 12 898 пацієнтів, з них 1114 дітей та 3025 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5978 осіб, з них 234 дитини та 671 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 245 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик.
Загалом 5276 пацієнтів вже одужали, зокрема 1445 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 47174 повідомлення про підозру на COVID-19.
МОЗ України