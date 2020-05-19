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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 19 травня в Україні 18876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 548 летальних, 5632 пацієнти одужало. Загалом захворіли 1348 дітей та 3696 медиків. 

За добу зафіксовано 260 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 751 випадок;
  • Волинська область — 635 випадків;
  • Дніпропетровська область — 843 випадки;
  • Донецька область — 131 випадок;
  • Житомирська область — 573 випадки;
  • Закарпатська область — 911 випадків;
  • Запорізька область — 385 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1235 випадків;
  • Кіровоградська область — 445 випадків;
  • м. Київ — 2359 випадків;
  • Київська область — 1245 випадків;
  • Львівська область — 1098 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 263 випадки;
  • Одеська область — 784 випадки;
  • Полтавська область — 264 випадки;
  • Рівненська область — 1188 випадків;
  • Сумська область — 164 випадки;
  • Тернопільська область — 1081 випадок;
  • Харківська область — 816 випадків;
  • Херсонська область — 168 випадків;
  • Хмельницька область — 267 випадків;
  • Чернівецька область — 2742 випадки;
  • Черкаська область — 376 випадків;
  • Чернігівська область — 110 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

На амбулаторному лікуванні 12 898 пацієнтів, з них 1114 дітей та 3025 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5978 осіб, з них 234 дитини та 671 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 245 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик.

Загалом 5276 пацієнтів вже одужали, зокрема 1445 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 47174 повідомлення про підозру на COVID-19.

МОЗ України

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